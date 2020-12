Hai davvero esagerato con il cibo? Prova il frullato depurativo!

Leggi su chedonna

(Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo le feste di Natale ci si trova sempre un poco appesantiti, gonfi e soprattutto con molti sensi di colpa per aver mangiato troppo. Ecco ildepurativo dare assolutamente. Facile come bere un bicchier d’acqua, ecco come sarà la rimessa in forma dopo le feste di Natale. Quando si mangia molto e soprattutto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it