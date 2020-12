Guida Tv Lunedì 28 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 27 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 La Bella e la Bestia Versione live action della favola Disneyore 23:40 Overland Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Pixels Negli anni ’80, Sam, Will, Ludlow e Eddie, nelle sale giochi, salvavano il mondo a 25 centesimi a partita. Ora devono farlo nella realtà: alcuni alieni hanno interpretato un filmato come una dichiarazione di guerra… ore 23:10 Una Pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Maria Teresa 2×01Seguito della miniserie sull’imperatriceore 23:25 Premio Tenco Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la notizia(show)ore 21:25 GF Vip 5Qui i nominati ore 01:30 Tg5 Italia 1 ore 19:30 CSI Miami (2 ep.) ore 21:20 Il ...