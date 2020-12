Gravina | “Sostengo la formula del playoff ma ora campionato avvincente I tifosi allo stadio da…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della FIGC Gabrieleè stato intervistato da Il Messaggero riguardo a tanti temi caldi dello sport italiano e in modo particolare del calcio con la Serie A in evidenza tra ipotesie ritorno dei: "Ora. Sui..."caption id="attachment 947219" align="alignnone" width="792"(Getty Images)/caption"Prima dello scoppio della pandemia avevamo iniziato un percorso per il rilancio definitivo del calcio italiano che deve ridefinire un nuovo rapporto tra le Leghe", ha esordito. "Solo dopo si potrà incidere sui format del. Per rendere più snella e rappresentativa la Federcalcio che verrà, ...