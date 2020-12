Gravina | “Mancini ha fatto un lavoro eccellente Italia tra le favorite dell’Europeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Intervistato da Il Messaggero, il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato della Nazionalena, delsvolto dae dal ruolo che potrà avere la Nazionale agli Europei. Queste le sue parole: “favorita per l’Europeo? Le prestazioni e i risultati degli ultimi mesi hanno consentito agli Azzurri di meritarsi sul campo questo appellativo, insieme ad altre Nazionali molto forti, come la Francia campione del Mondo, la Germania, la Spagna. Quello che più conta è essere riusciti a tornare in quel ristretto novero di grandi squadre. Sperare non costa nulla. Ildi Roberto è straordinario e tutti i tifosi della Nazionale gliene sono grati, io per primo. Ma se gli Azzurri si esprimono al meglio è anche merito di chi non finisce sui giornali, di un Club ...