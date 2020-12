Gravina: «Juve-Napoli? Dispiace per i giuristi, sono stati mortificati» (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della decisione del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli. Le sue parole Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, ha parlato della decisione relativa a Juventus-Napoli. Juve-Napoli – «La sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli? Può Dispiacere solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per i giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A». RITORNO TIFOSI NEGLI STADI – «Dipende molto dallo sviluppo e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato della decisione del Collegio di Garanzia del Coni suntus-. Le sue parole Gabriele, intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, ha parlato della decisione relativa antus-– «La sentenza del Collegio di Garanzia suntus-? Puòre solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per idi altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A». RITORNO TIFOSI NEGLI STADI – «Dipende molto dallo sviluppo e ...

