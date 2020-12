Grave lutto per Paola Perego: morto papà Pietro (Di domenica 27 dicembre 2020) Gravissimo lutto per Paola Perego. morto il padre Pietro che aveva recentemente ricordato insieme a mamma Alice. Gravissimo lutto per Paola Perego. La conduttrice ha detto addio al padre Pietro. Ad annunciare la morte del genitore della Perego è la sua agenzia Arcobaleno Tre che attraverso un tweet ha espresso la propria vicinanza alla Perego L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 27 dicembre 2020) Gravissimoperil padreche aveva recentemente ricordato insieme a mamma Alice. Gravissimoper. La conduttrice ha detto addio al padre. Ad annunciare la morte del genitore dellaè la sua agenzia Arcobaleno Tre che attraverso un tweet ha espresso la propria vicinanza allaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

