Grave lutto per Paola Perego | morto a 90 anni il padre Pietro

Un tremendo lutto ha colpito Paola Perego, che nelle ultime ore ha perso il proprio padre. Poco dopo aver sconfitto in prima persona il coronavirus, infatti, la presentatrice non ha avuto occasione di gioire ma proprio il virus ha toccato ancora più duramente la sua famiglia. Tremendo lutto per Paola Perego: morto il padre a 90 anni.

