Grave lutto per Paola Perego: è morto il papà Pietro

Grave lutto per Paola Perego. È morto il papà Pietro. A darne notizia su Twitter è l'Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, Lucio Presta. Paola Perego è chiusa nel suo dolore. A novembre la conduttrice aveva parlato della preoccupazione per i genitori, entrambi positivi al covid. "Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere" aveva affermato la Perego nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma "Il Filo Rosso", la cui partenza aveva subito due settimane di ritardo proprio perché la conduttrice era risultata positiva al coronavirus.

