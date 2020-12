Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il primo bacio sotto al vischio. Gli altri concorrenti applaudono (Di lunedì 28 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi finalmente è arrivato il primo bacio. Dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è molto avvicinato a Giulia Salemi e ora, complice un gioco organizzato dagli autori, la coppia si è scambiata un bacio appassionato. Con l’atmosfera delle feste il GF ha organizzato un gioco per gli inquilini, che non appena sentono il suono di una campana devono correre sotto al vischio, come da tradizione, per scambiarsi baci hollywoodiani. Giulia Salemi e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 dicembre 2020) AlVip frafinalmente è arrivato il. Dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare ilVip,si è molto avvicinato ae ora, complice un gioco organizzato dagli autori, la coppia si è scambiata unappassionato. Con l’atmosfera delle feste il GF ha organizzato un gioco per gli inquilini, che non appena sentono il suono di una campana devono correreal, come da tradizione, per scambiarsi baci hollywoodiani.e ...

