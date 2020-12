Grande Fratello Vip, lo speciale di Capodanno | Anticipazioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Tornerà in trasmissione anche Fausto Leali. Ospiti i The Kolors Dopo la pausa natalizia del reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip è domani, lunedì 28 dicembre, ma questa settimana vedrà un doppio appuntamento con il reality, proprio il 31 dicembre con uno speciale in prime time, che sarà trasmesso subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, alle 21 circa. Tra gli ospiti anche Fausto Leali, che di questa edizione del GF Vip è stato un concorrente. Poi squalificato, dopo alcune settimane, a causa di alcune frasi di cattivo gusto dette ad Enock, altro concorrente del GF Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@GrandeFratellotv) Tra gli ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Tornerà in trasmissione anche Fausto Leali. Ospiti i The Kolors Dopo la pausa natalizia del reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, l’appuntamento con ilVip è domani, lunedì 28 dicembre, ma questa settimana vedrà un doppio appuntamento con il reality, proprio il 31 dicembre con unoin prime time, che sarà trasmesso subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, alle 21 circa. Tra gli ospiti anche Fausto Leali, che di questa edizione del GF Vip è stato un concorrente. Poi squalificato, dopo alcune settimane, a causa di alcune frasi di cattivo gusto dette ad Enock, altro concorrente del GF Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Tra gli ...

