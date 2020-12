Grande Fratello Vip, chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Chi sarà il nuovo eliminato del televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Flavia Vento, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci; le squalifiche di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini e Filippo Nardi e le eliminazioni di Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Myriam Catania, Matilde Brandi, Guenda Goria, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Selvaggia Roma e Cristiano Malgioglio? In nomination sono finiti in 4: Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Chi uscirà? Ecco un riepilogo delle nomination di questa sera #GFVIP pic.twitter.com/61Fab6SmdQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 22, 2020 Il televoto è in ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 dicembre 2020) Chiildel televoto della quinta edizione delVip dopo il ritiro di Flavia Vento, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci; le squalifiche di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini e Filippo Nardi e le eliminazioni di Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Myriam Catania, Matilde Brandi, Guenda Goria, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Selvaggia Roma e Cristiano Malgioglio? In nomination sono finiti in 4: Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Chi uscirà?un riepilogo delle nomination di questa sera #GFVIP pic.twitter.com/61Fab6SmdQ —(@) December 22, 2020 Il televoto è in ...

