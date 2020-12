‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 104: commenti al live (Di domenica 27 dicembre 2020) giorno 104 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 27 dicembre 2020)104 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - gabrieligm : Vi immaginate Mario #Draghi che tarda una conferenza stampa e fa aspettare milioni di persone solo perché glielo ha… - mimmoalba1 : RT @RizzoGiov: @GiuseppeConteIT @robersperanza Vergognatevi! Avete messo su una pantomima da Grande Fratello per influenzare la Gente e dis… - ciuffini_alex : @alefascia @GrandeFratello Ma chi il grande fratello? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie