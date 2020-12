'Grande Fratello Vip 5', complice il vischio tra Pierpaolo e Giulia arriva il bacio appassionato (Di domenica 27 dicembre 2020) Per Santo Stefano nella casa ' Grande Fratello Vip 5 ' viene assegnata una prova particolare: gli inquilini devono scambiarsi baci sotto il vischio. Le coppie sono le più svariate: uomo-donna, donna-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Per Santo Stefano nella casa 'Vip 5 ' viene assegnata una prova particolare: gli inquilini devono scambiarsi baci sotto il. Le coppie sono le più svariate: uomo-donna, donna-...

