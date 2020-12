Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta innamorato di Tommaso Zorzi? (Di domenica 27 dicembre 2020) Al GF Vip le sorprese non finiscono mai e, nell’ultimo periodo, pare che ve ne siano a dismisura. Ne è un esempio Andrea Zelletta che ha affermato di essersi innamorato intellettualmente di Tommaso Zorzi. L’ex tronista ha ammesso che parlare con l’influencer milanese è sempre cosa gradita, in quanto non dice mai cose banali e, negli ultimi giorni, pare che i due non stiano passando molto tempo insieme e, il modello tarantino, pare ne senta la mancanza. GF Vip gossip, Andrea Zelletta cerca Tommaso Zorzi Andrea Zelletta e’ in cerca di attenzioni da parte di Tommaso Zorzi, infatti il concorrente del GF Vip pare che, nel corso del tempo, abbia rivalutato l’influencer fino ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 dicembre 2020) Al GF Vip le sorprese non finiscono mai e, nell’ultimo periodo, pare che ve ne siano a dismisura. Ne è un esempioche ha affermato di essersiintellettualmente di. L’ex tronista ha ammesso che parlare con l’influencer milanese è sempre cosa gradita, in quanto non dice mai cose banali e, negli ultimi giorni, pare che i due non stiano passando molto tempo insieme e, il modello tarantino, pare ne senta la mancanza. GF Vip gossip,cercae’ in cerca di attenzioni da parte di, infatti il concorrente del GF Vip pare che, nel corso del tempo, abbia rivalutato l’influencer fino ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - gabrieligm : Vi immaginate Mario #Draghi che tarda una conferenza stampa e fa aspettare milioni di persone solo perché glielo ha… - DEFENVLESS : pensando ad Asia Valente che appena uscita dalla casa del grande fratello dice di essere la prima immune d'Italia - sotp2000 : @SkyTG24 Sempre tutto come una trasmissione tipo grande fratello. E poi avanti con sti vaccini meno parole. Chi lo… -