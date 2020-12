Grande Fratello finale, nuovo slittamento ‘strategico’ per il reality (Di domenica 27 dicembre 2020) News Grande Fratello finale, il reality show di Mediaset avrebbe subito un ulteriore allungamento in avanti. Il motivo è ben preciso. Per la versione Vip 2020 del Grande Fratello finale e serata di gala di chiusura, con annesso nome del nuovo vincitore, sembra ci sia ancora una volta una nuova data. In origine il reality L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 dicembre 2020) News, ilshow di Mediaset avrebbe subito un ulteriore allungamento in avanti. Il motivo è ben preciso. Per la versione Vip 2020 dele serata di gala di chiusura, con annesso nome delvincitore, sembra ci sia ancora una volta una nuova data. In origine ilL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Un #GFVIP infinito: il reality si allunga ancora, ecco per quando è prevista la finale ?? - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - adorevcoffee : RT @candemet8992: T: voglio fare un giro volante a Giulia salemi ' pesco io per te.. T: vince o non vince il grande fratello? No' ?????? #… - Gaia19066345 : RT @brioblu3: tommaso che con una carta vede chi gince o perde il grande fratello lui : settebello stefania : 'podio' TOMMY DIMMI QUALCOSA… -