Google Pixel 5 e 4a 5G perdono una possibilità di scatto nell’astrofotografia (Di domenica 27 dicembre 2020) Con Google Fotocamera 8.1 è stata rimossa la possibilità di sfruttare il sensore ultra wide per l'astrofotografia su Google Pixel 5 e 4a 5G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 27 dicembre 2020) ConFotocamera 8.1 è stata rimossa ladi sfruttare il sensore ultra wide per l'astrofotografia su5 e 4a 5G L'articolo proviene da TuttoAndroid.

