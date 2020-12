Globe Soccer Awards, Gianni Infantino si sbilancia sulla riforma del calcio (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per il mondo del calcio. Anche il pallone ha dovuto fare i conti con la pandemia, il Coronavirus ha peggiorato la situazione economica, già molto difficile con tanti club sull’orlo del baratro. Adesso si proverà a riorganizzare tutto, la conferma è arrivata direttamente dal presidente della Fifa Gianni Infantino dai Globe Soccer Awards. Le indicazioni di Gianni Infantino sul mondo del calcio Gianni Infantino ha preannunciato alcune novità: “Forse dobbiamo pensare di ridisegnare le competizioni calcistiche che abbiamo vissuto finora. Dobbiamo organizzare il calcio in modo differente. Proteggere i calciatori, le leggende e le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per il mondo del. Anche il pallone ha dovuto fare i conti con la pandemia, il Coronavirus ha peggiorato la situazione economica, già molto difficile con tanti club sull’orlo del baratro. Adesso si proverà a riorganizzare tutto, la conferma è arrivata direttamente dal presidente della Fifadai. Le indicazioni disul mondo delha preannunciato alcune novità: “Forse dobbiamo pensare di ridisegnare le competizioni calcistiche che abbiamo vissuto finora. Dobbiamo organizzare ilin modo differente. Proteggere i calciatori, le leggende e le ...

