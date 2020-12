Gli ospedali di Udine, Pordenone, Tolmezzo, Monfalcone e il Cattinara a Trieste somministreranno il vaccino anti Covid-19 (Di domenica 27 dicembre 2020) Le operazioni di vaccinazione nella sede della Protezione civile di Palmanova sono espletate da una equipe coordinata dal dottor Michele Chittaro e composta da cinque infermieri e tre assistenti sanitari che si occupano della diluizione del farmaco e del’iniezione, a cui si affiancano tre medici che coordinano le varie attività.Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo RiccardiNella sala ottagonale sono state allestite cinque postazioni dove, ogni 10 minuti, si alternano altrettanti professionisti della sanità regionale che si sottopongono al vaccino. Terminata questa fase, la persona resta in osservazione per quindici minuti prima di lasciare il punto di intervento Le operazioni per l’inoculazione delle prime 265 dosi hanno preso il via alle 9 circa e si dovrebbero concludere verso il tardo pomeriggio di oggi. Quando ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) Le operazioni di vaccinazione nella sede della Protezione civile di Palmanova sono espletate da una equipe coordinata dal dottor Michele Chittaro e composta da cinque infermieri e tre assistenti sanitari che si occupano della diluizione del farmaco e del’iniezione, a cui si affiancano tre medici che coordinano le varie attività.Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo RiccardiNella sala ottagonale sono state allestite cinque postazioni dove, ogni 10 minuti, si alternano altrettprofessionisti della sanità regionale che si sottopongono al. Terminata questa fase, la persona resta in osservazione per quindici minuti prima di lasciare il punto di intervento Le operazioni per l’inoculazione delle prime 265 dosi hanno preso il via alle 9 circa e si dovrebbero concludere verso il tardo pomeriggio di oggi. Quando ...

E’ arrivato al casello di san Felice poco prima di mezzogiorno di oggi domenica 27 dicembre, il mezzo dell’Areu con a bordo le fiale del vaccino anti Covid. L’automedica ...

Quando alle 8 in punto l’auto dell’Esercito con il vaccino anti Covid ha fatto il suo ingresso nell’area carico scarico merci del Padiglione 15 c’erano tutti ...

E' arrivato al casello di san Felice poco prima di mezzogiorno di oggi domenica 27 dicembre, il mezzo dell'Areu con a bordo le fiale del vaccino anti Covid. L'automedica ... Quando alle 8 in punto l'auto dell'Esercito con il vaccino anti Covid ha fatto il suo ingresso nell'area carico scarico merci del Padiglione 15 c'erano tutti ...