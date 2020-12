“Gli astemi non potranno venire in Paradiso”. L’omelia di Natale è già un cult, parole che faranno discutere parecchio (Di domenica 27 dicembre 2020) Piacenza, il video della messa di Natale diventa un cult. È accaduto proprio durante la messa di Natale, nella parrocchia Santi Angeli Custodi di Piacenza. Ha invitato i fedeli a godere dei piaceri della tavola, poi Don Pietro Cesena ha saputo fare nascere il sorriso sulla bocca di tutti, o meglio, una vera e propria sana risata. E il filmato no poteva che fare il giro del web in pochissimo tempo. In questi tempi molti difficili, il sacerdote Don Pietro Cesena non poteva che fare augurio migliore. Le parole del sacerdote della parrocchia piacentina hanno saputo coinvolgere i fedeli, donando a tutti un sorriso in grado di allontanare anche solo per un attimo l’amarezza di non aver potuto trascorrere le festività natalizie come di consueto per via dell’emergenza sanitaria che richiede ancora molta cautela.



