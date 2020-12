Giulia Pisani | “Vorrei fare qualcosa di grande nel beach volley”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato alla pallavolo sui campi di sabbia. Ospite in trasmissione, la giovane pallavolista che racconta le difficoltà riscontrate nella disciplina a seguito delle restrizioni causa covid-19: “Con ilè saltato un progetto che avevo con Riccardo Fenili, Agata Zuccarelli è andata a giocare a pallavolo, di ora in ora non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Mi piacerebbe moltissimo – continua – fardicon il, anche se lo devo coordinare con il lavoro primario, che è quello di Direttore Sportivo a Siena oltre l’impegno con la Rai. E’ saltato ogni programma perchè, non essendo affiliati a FIPAV e alle conseguenti ...