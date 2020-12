Giorgio Galli | addio al politologo del Bipartitismo imperfetto

Leggi su ck12

(Di domenica 27 dicembre 2020) È morto, il politilogo aveva 92 anni. Per anni docente alla Statale di Milano era noto in particolare per quel suo libro Screen YouTubeal, l’autore della teoria del. È scomparso a 92 a Camogli, in provincia si Genova, nella sua casa. Era nato a Milano il 10 febbraio 1928. Era laureato in Legge presso l’Università Statale di Milano dove per anni ha insegnato Scienza delle Dottrine politiche. Ha anche diretto la casa editrice Il Mulino ed è stato presidente dell’Umanitaria. Grande studioso di partiti e sistemi politici, tra i suoi libri più noti ci sono Partiti politici italiani (1943-2004) e Mezzo secolo di Dc, pubblicato nel 2004 dalla Baldini Castoldi Dalai ma anche ...