Ginecologo morto a Milano, svolta nel caso: i risultati dell'autopsia (Di domenica 27 dicembre 2020) Sarebbero giunti i risultati dell'autopsia di Stefano Ansaldi, il Ginecologo di origini campane morto lo scorso sabato a Milano. Il corpo di Stefano Ansaldi era stato rinvenuto lo scorso sabato nei pressi della stazione di Milano Centrale. L'uomo era riverso in terra con la gola tagliata. Una circostanza che aveva immediatamente condotto gli inquirenti a L'articolo proviene da YesLife.it.

