Giallo di Montecassiano, sulla morte di nonna Rosina qualcosa non torna. I familiari in Procura, la situazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Montecassiano, la verità viene alla luce solo adesso. sulla morte di Rosina Cassetti si prova a raggiungere una chiarezza. L’anziana è deceduta in casa ed è stato trovata priva di vita il giorno della Vigilia di Natale. Sulle cause della morte ancora non pochi misteri anche alla luce di quanto affermato dai familiari, che ad oggi risultano indagati. Il decesso della 78enne trovata morta in casa il giorno della Vigilia di Natale porta a nuovi riscontri in seguito alle indagini che non hanno mai arrestato il decorso. L’anziana donna si era rivolta a un centro antiviolenza e ci sarebbe dovuta tornare martedì prossimo per parlare con alcuni avvocati. E nel frattempo sotto indagine finiscono anche il marito, la figlia e il nipote.



