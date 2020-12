GF Vip Andrea Zenga rischia la squalifica? Una frase finisce nel mirino

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di essereto da quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’? Giusto spiegare quello che è successo nel dettaglio. Ennesimo caso al ‘Grande Fratello Vip’. Va detto che quando si parla del reality show targato Mediaset non mancano le polemiche e le discussioni, che molto spesso si scatenano via social e sul web. D’altronde

FrancescaLodi9 : @AndreaZelletta Ciao Andrea io sono innamorata di te ma perché tu sempre simpatico ma tu sei bravossimo di ballare… - infoitcultura : Andrea Zelletta: “Deluso da Natalia Paragoni”, tutto pronto per il confronto al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Andrea Zenga: 'So bene che donna vorrei' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : Andrea e Pierpaolo contro Mario e Zenga: chi vincerà? - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Andrea Zenga accusato di omofobia, interviene il fratello (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Ieri gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato un gioco hot per i concorrenti: al suono di una sirena dovevano darsi un bacio appassionato con un altro inquilino. Tra le tante coppie che ha ...Una donna ha fotografato, in una strada di Cambridge, una ragazza intenta a coprire il suo cane con un cappotto per proteggerlo dal freddo.