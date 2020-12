‘Gf Vip 5’, nuovo prolungamento per il reality: ecco quando andrà in onda la finale! (Di domenica 27 dicembre 2020) È giunta pochissimi minuti fa una notizia bomba riguardante il Gf Vip 5. Il sito TvBlog.it ha infatti rivelato che i vertici Endemol starebbero pensando ad un nuovo prolungamento del reality. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, doveva originariamente terminare a dicembre 2020, ma gli ottimi ascolti per due serate su Canale 5 hanno convinto Mediaset a prolungare la durata preventivata. La finale era quindi stata fissata per l’8 febbraio, per poi passare in realtà a metà mese. Ora, invece, si sta vagliando l’idea di un nuovo prolungamento richiesto dai vertici Mediaset. La finale quindi verrebbe spostata al 26 febbraio, ad una settimana di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo. Domani però ci sarà la decisione definitiva. Siete contenti di seguire ancora per due mesi interi le avventure ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 dicembre 2020) È giunta pochissimi minuti fa una notizia bomba riguardante il Gf Vip 5. Il sito TvBlog.it ha infatti rivelato che i vertici Endemol starebbero pensando ad undel. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, doveva originariamente terminare a dicembre 2020, ma gli ottimi ascolti per due serate su Canale 5 hanno convinto Mediaset a prolungare la durata preventivata. La finale era quindi stata fissata per l’8 febbraio, per poi passare in realtà a metà mese. Ora, invece, si sta vagliando l’idea di unrichiesto dai vertici Mediaset. La finale quindi verrebbe spostata al 26 febbraio, ad una settimana di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo. Domani però ci sarà la decisione definitiva. Siete contenti di seguire ancora per due mesi interi le avventure ...

