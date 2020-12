Germania, vaccine-day: ai tedeschi 150.000 dosi, solo per Berlino 9.750, quante per tutta l’Italia (Di domenica 27 dicembre 2020) Da notare che la Germania ha avuto 150.000 dosi da subito e che il numero delle dosi per la sola città di Berlino è pari a quello distribuito per tutta l'Italia. Se questa è una comunità!!!!! Vero Frau Merkel? Leggi su firenzepost (Di domenica 27 dicembre 2020) Da notare che laha avuto 150.000da subito e che il numero delleper la sola città diè pari a quello distribuito perl'Italia. Se questa è una comunità!!!!! Vero Frau Merkel?

Da un'anziana tedesca di 101 anni al premier della Repubblica Ceca Babis, ecco le prime persone a cui è stato somministrato il vaccino in Europa.

