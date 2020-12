Germania, primo vaccino con un giorno di anticipo a una 101enne (Di domenica 27 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Fabbri_Ale : RT @paolabottelli: Alla domanda @RaiNews su quantità di vaccini che arrivano come primo step in Italia (470mila) rispetto a qualche milione… - SimoneBonzanini : @mau13_mau @diabolicus23 Oltretutto la Zampa mente dichiarando 11k dosi per il primo GG per la Germania. - kittesencul : @leone_monti @auropalomba @jeperego @JackTel91780027 @jacopo_iacoboni Grazie. Ma anche quella tabella non spiega gr… - nunziopelliccio : @DSantanche Allora le dosi consegnate alla Germania per il primo giorno di vaccinazioni sono 11.000,all'Italia 9750… - Ossmeteobargone : RT @jeperego: #Germania Il primo dei sei centri di vaccinazione di Berlino è stato aperto nella Arena -Halle di Berlino-Treptow. Medici, i… -