Gazidis | «Pioli fa sembrare facile anche ciò che non lo è Rinnovo Ibra? Decideremo insieme»

(Di domenica 27 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Ivan, amministratore delegato del Milan in vetta alla classifica di Serie A. Parla del club, della proprietà, di Maldini. Su Paul e Gordon Singer: «Paul è un tifoso, certo. Ma è una proprietà diversa da quelle che hanno caratterizzato alcuni club italiani in passato. Posso dire che, così come non c’è un cronoprogramma in termini di obiettivi, Elliott non si pone limiti temporali in merito alla sua gestione del club. Per quanto riguarda Gordon,lui è un esperto e appassionato di calcio, e segue il Milan attentamente: sovente mi manda dei messaggi durante le partite per commentarle, ma non mi chiamerà mai per dire “voglio che cambi l’allenatore” oppure che “un giocatore non sta andando bene”». Edell’allenatore, Stefano. «È un uomo di una profondità ...