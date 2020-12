Gazidis: “Elliott non si pone limiti temporali nella gestione del Milan” | News (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Ivan Gazidis, A.D. del club rossonero, ha parlato della proprietà del Milan, il fondo Elliott Management Corporation Gazidis: “Elliott non si pone limiti temporali nella gestione del Milan” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Ivan, A.D. del club rossonero, ha parlato della proprietà del, il fondoManagement Corporation: “non sidelPianeta

PianetaMilan : #Gazidis: '#Elliott non si pone limiti temporali nella gestione del @acmilan' | #News - #ACMilan #Milan… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Gazidis e la durata della gestione Elliott: 'Nessun limite temporale' - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: Gazidis: Quanto resterà Elliott? Non c’è scadenza @RibaltaRossoner @gazzetadelmilan @FabioGatto10 - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Gazidis: 'Il #Milan può sognare, non penso solo ai conti. #Ibra? Non abbiamo parlato di rinnovo. Su Elliott, mercato, #Donna… - Elyrossonera : RT @la_rossonera: Gazidis: Quanto resterà Elliott? Non c’è scadenza @RibaltaRossoner @gazzetadelmilan @FabioGatto10 -