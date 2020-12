Gazidis, AD Milan: “C’è bisogno di un nuovo stadio per il futuro” (Di domenica 27 dicembre 2020) Ivan Gazidis, AD del Milan, parla del nuovo stadio Nel corso della sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha affrontato anche il tema del nuovo stadio che il club rossonero costruirà insieme all’Inter. Ecco le sue parole. “Questa città ha bisogno di uno stadio per il futuro. In MLS ho visto come gli stadi hanno dato un impulso molto forte allo sviluppo del calcio. San Siro è un mito, ma non è questo il tema. Il tema è che se diciamo di no ora, sappiamo già cosa succederà. Dobbiamo pensare alle future generazioni di tifosi e ai loro bisogni”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Ivan, AD del, parla delNel corso della sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Ivan, amministratore delegato del, ha affrontato anche il tema delche il club rossonero costruirà insieme all’Inter. Ecco le sue parole. “Questa città hadi unoper il. In MLS ho visto come gli stadi hanno dato un impulso molto forte allo sviluppo del calcio. San Siro è un mito, ma non è questo il tema. Il tema è che se diciamo di no ora, sappiamo già cosa succederà. Dobbiamo pensare alle future generazioni di tifosi e ai loro bisogni”. L'articolo proviene da intermagazine.

