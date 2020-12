Frosinone | Kastanos dedica il pareggio ai compagni con il Covid | “E’ per voi”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Intervistato da Dazn, il centrocampista del, Grigoris, ha commentato ilcon il Pordenone nonostante una rosa ridotta e i tanti positivi al. Queste le sue parole: “Questovale più di un punto, sapevamo le difficoltà che avremmo dovuto affrontare: è per tutto il gruppo, abbiamo dimostrato che siamo una squadra e che a calcio si gioca in 24 e non in 11. Ieri abbiamo saputo che tantierano stati contagiati, noi con il mister ci siamo uniti ancora di più e oggi abbiamo dimostrato che se non molli, i punti arrivano. La prestazione che abbiamo offerto è stata grandissima. Il mio obiettivo era la titolarità e fare una grande stagione, stiamo facendo tutti molto bene. Se arrivasse anche qualche gol, saremmo a posto”. A chi è ...