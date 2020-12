Freddie Mercury, dov’è sepolto: l’ultimo segreto del leader dei Queen (Di domenica 27 dicembre 2020) La morte di Freddie Mercury, dov’è sepolto il cantante, tra i più amati della storia: l’ultimo segreto del leader dei Queen, soluzione vicina. (screenshot video)I fan di Freddie Mercury pensano di sapere dove sono le ceneri della star dei Queen: “Mary ha ingannato tutti”, sostengono. Mary è la sua ex fidanzata, “l’amore della mia vita” Mary Austin. La donna ha dovuto fare una scelta molto importante: rispettare le volontà del cantante e mantenere la riservatezza sulla sua sepoltura. Il funerale del leader dei Queen si svolse a Londra, dove venne cremato: nel cimitero di Kansal Green. Quello che avvenne dopo è un mistero. Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020) La morte diil cantante, tra i più amati della storia:deldei, soluzione vicina. (screenshot video)I fan dipensano di sapere dove sono le ceneri della star dei: “Mary ha ingannato tutti”, sostengono. Mary è la sua ex fidanzata, “l’amore della mia vita” Mary Austin. La donna ha dovuto fare una scelta molto importante: rispettare le volontà del cantante e mantenere la riservatezza sulla sua sepoltura. Il funerale deldeisi svolse a Londra, dove venne cremato: nel cimitero di Kansal Green. Quello che avvenne dopo è un mistero. Ti potrebbe interessare anche ...

