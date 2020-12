Frasi sulla nostalgia: ecco le migliori di oggi 27 Dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Frasi sulla nostalgia – Dicembre è un mese nostalgico, sarà per il Natale, sarà per il freddo, o per tante altre cosa, ma è un mese che non piace a tutti. Ognuno di noi ha una mancanza e purtroppo nei giorni in cui ci si trova tutte quelle mancanze si amplificano e la nostalgia la fa da padrona. Vediamo qualche frase sulla nostalgia. Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto.(Khalil Gibran) Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. Gabriel Garcia Marquez Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo di come siano state veramente.(Marcel Proust) La gente sembra avere nostalgia di molte cose che non la facevano così impazzire una ... Leggi su giornal (Di domenica 27 dicembre 2020)è un mese nostalgico, sarà per il Natale, sarà per il freddo, o per tante altre cosa, ma è un mese che non piace a tutti. Ognuno di noi ha una mancanza e purtroppo nei giorni in cui ci si trova tutte quelle mancanze si amplificano e lala fa da padrona. Vediamo qualche frase. Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto.(Khalil Gibran) Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. Gabriel Garcia Marquez Il ricordo delle cose passate non è necessariamente il ricordo di come siano state veramente.(Marcel Proust) La gente sembra averedi molte cose che non la facevano così impazzire una ...

