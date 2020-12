Frasi sul Natale appena passato | ecco le migliori di oggi 27 Dicembre

(Di domenica 27 dicembre 2020)sul– Abbiamovissuto il giorno del, quest’anno è stato unatipico. Unsenza troppo abbracci, senza ospiti, senza grandi tavolate. Per qualcuno è stato untriste perchè alla loro tavola c’era un posto vuoto per la prima volta. Apprezziamo ogni cosa che abbiamo. Vediamo qualche bella frase sul. Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno didurerà tutto l’anno. Gianni Rodari Onorerò ilnel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno. Charles Dickens E’ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ ...

Frasi sul Natale appena passato – Abbiamo appena vissuto il giorno del Natale, quest’anno è stato un Natale atipico. Un Natale senza troppo abbracci, senza ospiti, senza grandi tavolate. Per qualcuno ...L’ anno che ha cambiato la forma del tempo per me sarà sempre l’anno del cane, anche quando tornerò a ripensarlo dalla distanza di altri anni, che come anelli nuovi intorno al tronco di un albero avra ...