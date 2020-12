Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 27 Dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) Frasi della buonanotte – oggi è domenica, ma questa domenica è già giunta al termine. Queste giornate sono state molto frenetiche ed anche veloci, durante le feste natalizie tutti i giorni sembrano un po’ domenica. Abbiamo più tempo in questi giorni, godiamoci questo relax prima dell’inizio della nuova settimana lavorativa. Dedichiamo un po’ di tempo per augurare la buonanotte a qualcuno di speciale. La sensibilità ci fa soffrire, ma ci rende capaci di donare l’anima. buonanotte Solo chi sogna può volare. buonanotte È importante avere un amico su cui contare. Qualcuno che conosca la differenza tra sentire ed ascoltare. Consigliare e giudicare. Qualcuno che non dica “telo avevo detto” anche se lo pensa. buonanotte! Le cose ... Leggi su giornal (Di domenica 27 dicembre 2020)è domenica, ma questa domenica è già giunta al termine. Queste giornate sono state molto frenetiche ed anche veloci, durante le feste natalizie tutti i giorni sembrano un po’ domenica. Abbiamo più tempo in questi giorni, godiamoci questo relax prima dell’inizionuova settimana lavorativa. Dedichiamo un po’ di tempo per augurare laa qualcuno di speciale. La sensibilità ci fa soffrire, ma ci rende capaci di donare l’anima.Solo chi sogna può volare.È importante avere un amico su cui contare. Qualcuno che conosca la differenza tra sentire ed ascoltare. Consigliare e giudicare. Qualcuno che non dica “telo avevo detto” anche se lo pensa.! Le cose ...

