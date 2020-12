Frasi da mettere su Whatsapp | ecco le migliori di oggi 27 Dicembre

Leggi su giornal

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ad comunicare attraverso i social è un mezzo di comunicazione potentissimo. Sempre più si cercano di mandare messaggi attraverso gli stati di e noi siamo qui per aiutarvi. Vediamo qualche frase da su. Il silenzio è l'unica risposta logica da poter dare agli stupidi.(Marilyn Monroe) Il tempo è un galantuomo, rimette a posto tutte le cose.(Voltaire) Chi non ride mai non è una persona seria.(Fryderyk Chopin) Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.(John Fitzgerald Kennedy) Giudica un uomo dalle sue domande, piuttosto che dalle sue risposte.(Voltaire) Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio.(Samuel Beckett)