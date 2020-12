Fortitudo Bologna-Venezia: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) Fortitudo Lavoropù Bologna e Umana Reyer Venezia si sfidano nel 13° turno di Serie A1 2020/2021. La formazione di Dalmonte occupa l’ultima posizione in classifica, ma è comunque reduce dall’affermazione interna contro Cremona. Quest’oggi il compito per i felsinei non sarà facile contro i Campioni d’Italia: gli uomini di De Raffaele sono quarti in classifica a quota 12 punti e arrivano alla sfida di Bologna forti delle vittorie ottenute contro Trieste e Varese. Domenica 27 dicembre alle ore 18.00 inizierà il match che sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Fortitudo Bologna-Venezia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020)Lavoropùe Umana Reyersi sfidano nel 13° turno diA1. La formazione di Dalmonte occupa l’ultima posizione in classifica, ma è comunque reduce dall’affermazione interna contro Cremona. Quest’oggi il compito per i felsinei non sarà facile contro i Campioni d’Italia: gli uomini di De Raffaele sono quarti in classifica a quota 12 punti e arrivano alla sfida diforti delle vittorie ottenute contro Trieste e Varese. Domenica 27 dicembre alle ore 18.00 inizierà il match che sarà trasmesso insu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

