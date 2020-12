Flavio Insinna, svela la verità: c’entra Massimo Cannoletta (Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna, conduttore del programma l’Eredità, ci ha rivelato delle indiscrezioni sul campione Massimo Cannoletta. Perché si è ritirato dal gioco? Massimo Cannoletta oggi sarà ospite nel programma di Francesca Fialdini, Da Noi… A Ruota Libera, per raccontare la sua esperienza all’Eredità. Infatti non mancherà nel programma anche un’incursione di Flavio Insinna, conduttore del game Leggi su youmovies (Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., conduttore del programma l’Eredità, ci ha rivelato delle indiscrezioni sul campione. Perché si è ritirato dal gioco?oggi sarà ospite nel programma di Francesca Fialdini, Da Noi… A Ruota Libera, per raccontare la sua esperienza all’Eredità. Infatti non mancherà nel programma anche un’incursione di, conduttore del game

TeresaBiondo : RT @mbmarino: Oh, raga... non vi dimenticate che stasera c'è #RicomincioDaRai3 con una marea di ospiti: Flavio Insinna, Elena Sofia Ricci,… - MaxRibaudo : RT @mbmarino: Oh, raga... non vi dimenticate che stasera c'è #RicomincioDaRai3 con una marea di ospiti: Flavio Insinna, Elena Sofia Ricci,… - andreadelogu : RT @mbmarino: Oh, raga... non vi dimenticate che stasera c'è #RicomincioDaRai3 con una marea di ospiti: Flavio Insinna, Elena Sofia Ricci,… - mbmarino : Oh, raga... non vi dimenticate che stasera c'è #RicomincioDaRai3 con una marea di ospiti: Flavio Insinna, Elena Sof… - zazoomblog : L’Eredità e Flavio Insinna massacrati sul web: ecco la tremenda gaffe - #L’Eredità #Flavio #Insinna -