Firenze. Alberi al posto dell'asfalto: completato in piazza Puliti il nuovo parcheggio verde (Di domenica 27 dicembre 2020) Non più solo asfalto, piazza Puliti ora ha un nuovo volto verde con 17 Alberi mangia-smog. È stato inaugurato dall'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re e dalla presidente del Quartiere 3 Serena Perini il nuovo intervento di 'sostituzione' dell'asfalto con alberature nell'ambito di un piano di riqualificazione ambientale per Galluzzo e Due Strade. Le nuove piante mangia-smog, composte da un filare di 11 platani, quattro bagolari e due pioppi bianchi maschi, andranno a 'mitigare' da un punto di vista climatico il parcheggio presente nella piazza. Ma non è l'unico intervento previsto per la zona. Con gli oneri di urbanizzazione legati alla realizzazione dell'Esselunga, infatti, nell'adiacente viale Tanini sarà realizzata una lunghissima ...

La messa a dimora di nuovi alberi rappresenta una delle azioni più efficaci per ... alla mappatura delle ‘isole di calore’ che insieme all’Università di Firenze stiamo censendo in città”. L’intervento ...

