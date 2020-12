Figuraccia sui vaccini: Arcuri e Speranza festeggiano ma l’Italia ha ricevuto meno dosi di tutti (Di domenica 27 dicembre 2020) La passerella di Domenico Arcuri e del ministro Speranza (per non parlare di quella di De Luca in Campania) sa di regime, nel giorno in cui in Europa ci si vaccina per la prima volta tutti insieme. Fuori luogo ma anche ingiustificata, dal momento che i numeri, anche sulle dosi arrivate nel nostro Paese, relegano l’Italia in fondo alla classifica europea. Non si capisce perché mentre la Germania ha ricevuto 150mila dosi, con una popolazione di 80 milioni di abitanti, l’Italia ne abbia ottenuti solo 9.750, con 60 milioni di abitanti. Una disparità di trattamente incredibile, che dimostra l’assoluta inconsistenza dell’Italia a livello internazionale. Il commissario Arcuri assicura che ne arriveranno 140mila ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) La passerella di Domenicoe del ministro(per non parlare di quella di De Luca in Campania) sa di regime, nel giorno in cui in Europa ci si vaccina per la prima voltainsieme. Fuori luogo ma anche ingiustificata, dal momento che i numeri, anche sullearrivate nel nostro Paese, releganoin fondo alla classifica europea. Non si capisce perché mentre la Germania ha150mila, con una popolazione di 80 milioni di abitanti,ne abbia ottenuti solo 9.750, con 60 milioni di abitanti. Una disparità di trattamente incredibile, che dimostra l’assoluta inconsistenza dela livello internazionale. Il commissarioassicura che ne arriveranno 140mila ...

Se a Catanzaro la politica, a tutti i livelli, negli ultimi mesi, non è stata in grado di dare segnali di efficienza amministrativa credo oggi abbia una grande occasione pe porsi in discontinuità con ...

Riccio: “Convocare consiglio comunale straordinario su vicenda S.Anna”

“Se a Catanzaro la politica, a tutti i livelli, negli ultimi mesi, non è stata in grado di dare segnali di efficienza amministrativa – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio – credo oggi abbia ...

"Se a Catanzaro la politica, a tutti i livelli, negli ultimi mesi, non è stata in grado di dare segnali di efficienza amministrativa – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio – credo oggi abbia una grande occasione pe porsi in discontinuità con ..."