Figli in carcere con la madre, al via il fondo per l’accoglienza della famiglia in comunità alternative agli istituti penali (Di domenica 27 dicembre 2020) Basta bambini costretti a vivere in carcere con la mamma. La V Commissione della Camera ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio, a prima firma dell’onorevole Paolo Siani, che garantisce la creazione di un fondo per l’accoglienza delle madri che si trovano negli istituti penitenziari con i loro Figli. Al 30 ottobre scorso (ultimo dato aggiornato fonte ministero della Giustizia) erano 33 i piccoli che si trovavano a crescere in una condizione assolutamente inadeguata e rischiosa, che mina il loro benessere psicologico, emotivo e fisico. Una vittoria per Cittadinanzattiva, A Roma Insieme – Leda Colombini, che hanno proposto la soluzione adottata dal parlamentare e dagli altri deputati di tutti i partiti di maggioranza che hanno voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Basta bambini costretti a vivere incon la mamma. La V CommissioneCamera ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio, a prima firma dell’onorevole Paolo Siani, che garantisce la creazione di unperdelle madri che si trovano neglipenitenziari con i loro. Al 30 ottobre scorso (ultimo dato aggiornato fonte ministeroGiustizia) erano 33 i piccoli che si trovavano a crescere in una condizione assolutamente inadeguata e rischiosa, che mina il loro benessere psicologico, emotivo e fisico. Una vittoria per Cittadinanzattiva, A Roma Insieme – Leda Colombini, che hanno proposto la soluzione adottata dal parlamentare e daltri deputati di tutti i partiti di maggioranza che hanno voluto ...

Basta bambini costretti a vivere in carcere con la mamma. La V Commissione della Camera ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio, a prima firma dell’onorevole Paolo Siani, che garantisce la c ...

