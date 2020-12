Figc, Gravina: “Juventus-Napoli? Dispiace per la mortificazione dei giuristi” (Di domenica 27 dicembre 2020) “La sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli? Può Dispiacere solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per i giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A“. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a “Domenica Sport” su Rai Radio 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) “La sentenza del Collegio di Garanzia su? Puòre solo che in questo momento ci sia poco dialogo e laper idi altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A“. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabrielea “Domenica Sport” su Rai Radio 1. SportFace.

