Feste di Natale, dal 28 dicembre 3 giorni di zona arancione: regole e divieti (Di domenica 27 dicembre 2020) Bar e ristoranti, sport, montagna e spostamenti: da lunedì 28 dicembre a mercoledì 30 dicembre scatta la zona arancione e cambieranno le restrizioni e le regole in vigore. Da lunedì 28 dicembre scattano 3 giorni di zona arancione. Quali le regole e i divieti? Bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi, comprese le pasticcerie e le L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Bar e ristoranti, sport, montagna e spostamenti: da lunedì 28a mercoledì 30scatta lae cambieranno le restrizioni e lein vigore. Da lunedì 28scattano 3di. Quali lee i? Bar e ristoranti rimarranno ancora chiusi, comprese le pasticcerie e le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Come nella più classica delle tradizioni, la neve ha imbiancato il Natale e Santo Stefano da Nord a Sud della penisola, accompagnata da un brusco calo delle temperature. Nonostante le feste siano stat ...

Benevento, vie deserte a Natale; Mastella: «Rivisto lo spirito lockdown»

Presenze molto diradate e sanzioni ridotte al lumicino. Si può definire un Natale responsabile quello dei beneventani che hanno dato prova di senso civico nei giorni clou della festa.

