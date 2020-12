Fedriga: “giornata storica e cambio passo in lotta al Covid” (Di domenica 27 dicembre 2020) Ai primi di gennaio altre dosi per immunizzare personale Ssr Fvg Palmanova, 27 dic – “Una giornata storica che ci auguriamo possa rappresentare l’avvio di un cambio di passo nella lotta al coronavirus nella nostra Regione”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dell’avvio della campagna di vaccinazione iniziata questa mattina alle 9 nella sede della Protezione civile di Palmanova. Le dosi che verranno somministrate nell’arco della giornata sono arrivate verso le 8 circa. A sottoporsi alla prima vaccinazione, intorno alle 9, è stata la dottoressa Ariella Breda, che lo scorso 28 febbraio individuò il primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia. “L’auspicio – ha detto Fedriga – è che successivamente a questa ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ai primi di gennaio altre dosi per immunizzare personale Ssr Fvg Palmanova, 27 dic – “Unache ci auguriamo possa rappresentare l’avvio di undinellaal coronavirus nella nostra Regione”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianoa margine dell’avvio della campagna di vaccinazione iniziata questa mattina alle 9 nella sede della Protezione civile di Palmanova. Le dosi che verranno somministrate nell’arco dellasono arrivate verso le 8 circa. A sottoporsi alla prima vaccinazione, intorno alle 9, è stata la dottoressa Ariella Breda, che lo scorso 28 febbraio individuò il primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia. “L’auspicio – ha detto– è che successivamente a questa ...

