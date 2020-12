Fedez e il suo Natale da bollino rosso | Un Babbo Natale hot

Leggi su kronic

(Di domenica 27 dicembre 2020), più e più volte ha cercato di imitare, non solo con la solidarietà in Lamborghini ma anche con un travestimento ad hoc, il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni e papà bis, ci ha preso proprio gusto quest’anno aa calarsi nei panni di. LEGGI QUI>>> Selvaggia Lucarelli torna suma ha qualcuno a difesa: ecco chi Prima con l’esperimento di solidarietà in Lamborghini, criticatissimo dall’opinione pubblica e poi con un vero e proprio travestimento. Proprio per sorprendere il piccolo “Leo”, Chiara ehanno deciso di organizzare un divertente siparietto in cui il rapper si è travestito da ...