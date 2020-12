Fa congelare la moglie morta di cancro: “Hanno rianimato vermi di milioni di anni fa, quindi perché lei non dovrebbe svegliarsi in futuro?” (Di domenica 27 dicembre 2020) Un pensionato di 82 anni ha fatto ibernare la moglie morta di cancro a 66 anni nella speranza che in futuro possa esser riportata in vita per curare la malattia che l’ha uccisa. A riferire questa vicenda che arriva dal’Inghilterra è il tabloid britannico Metro: Alan Sinclair si è iscritto a un programma sperimentale dell’istituto no-profit Cryonics Institute con la speranza che in futuro sua moglie Sylvia possa essere risvegliata e guarita dal cancro. L’uomo ha pagato 28.000 sterline per la conservazione del corpo della donna e per il trasporto dal Regno Unito agli Usa e ha già disposto che alla sua morte lo stesso avvenga anche con il suo corpo, così che in futuro possano essere risvegliati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Un pensionato di 82ha fatto ibernare ladia 66nella speranza che inpossa esser riportata in vita per curare la malattia che l’ha uccisa. A riferire questa vicenda che arriva dal’Inghilterra è il tabloid britco Metro: Alan Sinclair si è iscritto a un programma sperimentale dell’istituto no-profit Cryonics Institute con la speranza che insuaSylvia possa essere risvegliata e guarita dal. L’uomo ha pagato 28.000 sterline per la conservazione del corpo della donna e per il trasporto dal Regno Unito agli Usa e ha già disposto che alla sua morte lo stesso avvenga anche con il suo corpo, così che inpossano essere risvegliati ...

