F1, Christian Horner: “Puntiamo su Sergio Perez perché vogliamo sconfiggere la Mercedes” (Di domenica 27 dicembre 2020) La Red Bull ha preso una decisione importante per cercare di battere la Mercedes in F1: uscire dalla visione Verstappen-centrica in F1 e cercare di rafforzare una scuderia con un altro pilota in grado di spingere Max e portare punti pesanti al team. Per questo, la scuderia di Milton Keynes ha modificato la propria filosofia, sempre orientata a puntare sui piloti cresciuti nella propria orbita, per investire sul messicano Sergio Perez, che rappresenta una forte discontinuità rispetto al passato. In questo senso, gli ottimi risultati di Checo con la Racing Point (quarto nel campionato piloti 2020) hanno convinto il team anglo-austriaco a modificare la propria visione. A chiarire questi aspetti è stato il Team Principal di Red Bull Christian Horner: “Per la prima volta dal 2007 abbiamo pescato al di fuori ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) La Red Bull ha preso una decisione importante per cercare di battere lain F1: uscire dalla visione Verstappen-centrica in F1 e cercare di rafforzare una scuderia con un altro pilota in grado di spingere Max e portare punti pesanti al team. Per questo, la scuderia di Milton Keynes ha modificato la propria filosofia, sempre orientata a puntare sui piloti cresciuti nella propria orbita, per investire sul messicano, che rappresenta una forte discontinuità rispetto al passato. In questo senso, gli ottimi risultati di Checo con la Racing Point (quarto nel campionato piloti 2020) hanno convinto il team anglo-austriaco a modificare la propria visione. A chiarire questi aspetti è stato il Team Principal di Red Bull: “Per la prima volta dal 2007 abbiamo pescato al di fuori ...

OA_Sport : #F1 Christian Horner giustifica l'ingaggio di Sergio Perez: la Red Bull cambia filosofia per battere la Mercedes - ZouhirNabil : Checo ha già rubato l’armadio a Christian Horner - OA_Sport : #F1 Christian Horner analizza la stagione in crescendo della Red Bull, ma la Mercedes resta a un livello superiore - DalilaZanardo : @pins_a_roulette Io veramente è questo che non capisco proprio cioè se dovessi mai incontrare Christian Horner, Seb… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Horner F1, Christian Horner: "Puntiamo su Sergio Perez perché vogliamo battere la Mercedes" OA Sport F1, Christian Horner: “Puntiamo su Sergio Perez perché vogliamo battere la Mercedes”

La Red Bull ha preso una decisione importante per cercare di battere la Mercedes in F1: uscire dalla visione Verstappen-centrica in F1 e cercare di rafforzare una scuderia con un altro pilota in grado ...

La Red Bull vince il campionato dei pit-stop più veloci nel 2020, Ferrari soltanto ottava

Un campionato nel campionato. E' quello, certamente meno noto ma molto sentito nel paddock, che coinvolge le dieci squadre del Mondiale Formula 1 per quanto riguarda la velocità ...

La Red Bull ha preso una decisione importante per cercare di battere la Mercedes in F1: uscire dalla visione Verstappen-centrica in F1 e cercare di rafforzare una scuderia con un altro pilota in grado ...Un campionato nel campionato. E' quello, certamente meno noto ma molto sentito nel paddock, che coinvolge le dieci squadre del Mondiale Formula 1 per quanto riguarda la velocità ...