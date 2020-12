Everton in lotta per il titolo, Ancelotti sorpreso: “Non me l’aspettavo” (Di domenica 27 dicembre 2020) A inizio stagione, quattro vittorie consecutive lanciarono l'Everton in testa. Un'uscita dai blocchi di partenza strepitosa che molti battezzarono come un avvicendamento al comando della Premier League tra le squadre di Liverpool. A distanza di tre mesi, però, la sponda Reds della città inglese è tornata a sorridere, mentre i Toffees hanno faticato e non poco. Tuttavia gli ultimi risultati hanno riportato in alto la squadra di Carlo Ancelotti.caption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="1024" Ancelotti (getty images)/captionSORPRESALo stesso tecnico ha ammesso nel post gara di non aspettarsi il secondo posto in classifica: "Siamo veramente soddisfatti di essere secondi. Non ce l’aspettavamo all’inizio della stagione, ma ora che siamo in questa posizione vogliamo rimanerci. Le cose cambiano velocemente in questo campionato: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) A inizio stagione, quattro vittorie consecutive lanciarono l'in testa. Un'uscita dai blocchi di partenza strepitosa che molti battezzarono come un avvicendamento al comando della Premier League tra le squadre di Liverpool. A distanza di tre mesi, però, la sponda Reds della città inglese è tornata a sorridere, mentre i Toffees hanno faticato e non poco. Tuttavia gli ultimi risultati hanno riportato in alto la squadra di Carlo.caption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionSORPRESALo stesso tecnico ha ammesso nel post gara di non aspettarsi il secondo posto in classifica: "Siamo veramente soddisfatti di essere secondi. Non ce l’aspettavamo all’inizio della stagione, ma ora che siamo in questa posizione vogliamo rimanerci. Le cose cambiano velocemente in questo campionato: ...

