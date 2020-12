Eventi sportivi 2021 | calendario completo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’epidemia di coronavirus ha avuto effetti devastanti anche per il mondo dello sport. Quest’anno erano in programma diverse competizioni di un certo rilievo che purtroppo sono state annullate e in diversi casi posticipate. Ed è per questo motivo che glisaranno copiosi, poiché ai tornei già in programma si aggiungeranno quelli slittati di un anno per tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. In particolare c’è grande attesa per le Olimpiadi di Tokyo e per i campionati europei di calcio. Purtroppo l’emergenza sanitaria ancora in atto genera tanti interrogativi e incertezze. Ad oggi non è possibile prevedere quale sarà il livello di diffusione del contagio nei prossimi mesi e soprattutto in primavera-estate, dunque gli organizzatori delle varie competizioni dovranno giocoforza adattarsi all’evoluzione ...