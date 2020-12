Eugenia Carfora | preside a Caivano Napoli è la miglior dirigente scolastica del 2020 in Italia

(Di domenica 27 dicembre 2020)è ladel. A consegnare il riconoscimento alladell'Istituto Superiore 'Francesco Morano' di), è stata l'organizzazione 'Your Edu Action' perche' "è riuscita a far vedere colori nuovi a degli studenti che ne vedevano solo uno: quello nero di un futuro criminale già segnato dall'età adulta", scrivono su Facebook i promotori del premio. L'articolo .

Il Giornale di Caivano

